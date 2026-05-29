Джокович разозлился на оператора во время матча с Фонсекой на «Ролан Гаррос» — 2026

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сделал замечание оператору, ведущему трансляцию его матча с бразильцем Жоао Фонсекой в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026. По мнению Джоковича, камера была расположена слишком близко к нему. Эпизод попал в эфир после двух выигранных сербом сетов встречи.

«Ты можешь ещё ближе подойти? Ради бога, держи дистанцию!» — сказал эмоционально Джокович.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.