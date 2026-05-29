Фонсека — Джокович: бразилец сократил разрыв в счёте в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжается розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 39-летний сербский теннисист Новак Джокович проводит матч с 19-летним бразильцем Жоао Фонсекой (30-й в рейтинге). Встреча началась в 17:00 мск.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|2
|
|6
|3
|1
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В третьем сете Фонсека сократил отставание в счёте, закрыв партию со счётом 6:3. Предыдущие два сета завершились победой Джоковича (6:4, 6:4).
«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2026
-
19:47
-
19:37
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:59
-
18:38
-
18:26
-
17:55
-
17:52
-
17:44
-
17:44
-
17:30
-
16:48
-
16:36
-
16:19
-
16:00
-
15:59
-
15:40
-
15:36
-
15:24
-
15:12
-
14:54
-
14:35
-
14:24
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:28
-
12:53
-
12:30
-
12:28
-
11:59
-
11:58
-
11:30