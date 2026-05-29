Мирра Андреева объяснила нервы по ходу матча с Боузковой на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева объяснила, почему нервничала по ходу матча с чешкой Мари Боузковой в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026, где одержала победу.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Мари Боузкова
28
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

— Сегодня показалось, что нервов было больше, чем матч того стоил.
— Да. Не была довольна тем, как играла в первом сете. Было много ошибок, хотя мы просто забирали свои подачи. Всё равно казалось, что должна играть лучше. Была недовольна тем, что делаю на корте. Желание есть, делала, что надо, а не работало. Когда в кувшин наливаешь много воды, рано или поздно выльется. Когда вела 2:0, 40:0 на её подаче, а в итоге не выиграла гейм, у меня всё поехало. Но рада, что осталась спокойной, забирала свою подачу и выиграла, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

