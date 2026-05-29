Кырстя стала самой возрастной теннисисткой, повесившей сопернице две «баранки» на ТБШ

18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя стала самой взрослой теннисисткой, повесившей сопернице две «баранки» за один матч в основной сетке турнира «Большого шлема». Это произошло в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026, где румынка встретилась с представительницей Аргентины Соланой Сьеррой. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0. Возраст Кырсти составил 36 лет 47 дней.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 16:05 МСК
Солана Сьерра
68
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Ранее подобное достижение принадлежало белоруске Виктории Азаренко — ей на момент установки рекорда на «Ролан Гаррос» — 2025 было 35 лет 298 дней.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. Его действующая победительница — Кори Гауфф.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
