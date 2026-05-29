Меншик обыграл де Минора и вышел в 1/8 «Ролан Гаррос», где сразится с Рублёвым
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 одолел соперника из Австралии Алекса де Минора, занимающего в мировом рейтинге седьмое место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 18:55 МСК
7
Алекс де Минор
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|3
|
|6
|6
|6
27
Якуб Меншик
По ходу матча де Минор сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Меншик подал навылет шесть раз, сделал пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных.
В следующем круге соперником Меншика станет 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, ранее обыгравший португальца Нуну Боржеша (7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)).
