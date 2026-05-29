Главная Теннис Новости

Алекс де Минор — Якуб Меншик, результат матча 29 мая 2026, счёт 1:3, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Меншик обыграл де Минора и вышел в 1/8 «Ролан Гаррос», где сразится с Рублёвым
Комментарии

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 одолел соперника из Австралии Алекса де Минора, занимающего в мировом рейтинге седьмое место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 18:55 МСК
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		2 2 3
0 		6 6 6
             
Якуб Меншик
27
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

По ходу матча де Минор сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Меншик подал навылет шесть раз, сделал пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В следующем круге соперником Меншика станет 13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, ранее обыгравший португальца Нуну Боржеша (7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
«Вчера подумал: «Первый раз Синнер не в моей половине, а он вылетел!» Рублёв после победы
