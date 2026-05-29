Карен Хачанов — Йеспер де Йонг, результат матча 29 мая 2026, счёт 2:3, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв де Йонгу
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 проиграл 106-й ракетке мира нидерландцу Йесперу де Йонгу, занимающему в мировом рейтинге 106-е место. Встреча соперников продолжалась 4 часа 22 минуты и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 2:6, 7:6 (7:2), 2:6.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:25 МСК
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 2 7 7 2
7 		5 6 6 2 6
             
По ходу матча Хачанов подал навылет 15 раз, сделал две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Де Йонг сделал 17 эйсов, допустил девять двойных ошибок и сумел реализовать 7 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Йеспер де Йонг сразится с победителем матча между Кентеном Алисом и Александром Зверевым.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Наши на «Ролан Гаррос»: Хачанов, Андреева и Рублёв
