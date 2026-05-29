Жоао Фонсека — Новак Джокович, результат матча 29 мая 2026, счёт 3:2, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Новак Джокович уступил Жоао Фонсеке в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2026, уступив бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперников продолжалась 4 часа 57 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
По ходу матча Фонсека сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. Джокович подал навылет восемь раз, сделал также одну двойную ошибку и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В следующем круге Жоао Фонсека сразится с победителем матча между Каспером Руудом и Томми Полом.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
«Это меня шокировало!» Джокович увёл тренера у другого серба и попал в скандал на «РГ»
