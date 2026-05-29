Фонсека — первый в истории тинейджер, обыгравший Джоковича на турнире «Большого шлема»

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал первым в истории тинейджером, обыгравшим на турнирах «Большого шлема» нынешнюю четвёртую ракетку мира серба Новака Джоковича. На «Ролан Гаррос» – 2026 Фонсека одержал над Джоковичем победу со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в третьем круге турнира.

В следующем круге 19-летний Жоао Фонсека сразится с победителем матча между Каспером Руудом и Томми Полом.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.