Фонсека — первый в истории тинейджер, обыгравший Джоковича на турнире «Большого шлема»
Поделиться
30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал первым в истории тинейджером, обыгравшим на турнирах «Большого шлема» нынешнюю четвёртую ракетку мира серба Новака Джоковича. На «Ролан Гаррос» – 2026 Фонсека одержал над Джоковичем победу со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в третьем круге турнира.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|7
|7
|
|6
|3
|5
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
В следующем круге 19-летний Жоао Фонсека сразится с победителем матча между Каспером Руудом и Томми Полом.
«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2026
-
22:56
-
22:39
-
22:31
-
22:23
-
21:57
-
21:45
-
21:28
-
20:58
-
20:21
-
19:47
-
19:37
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:59
-
18:38
-
18:26
-
17:55
-
17:52
-
17:44
-
17:44
-
17:30
-
16:48
-
16:36
-
16:19
-
16:00
-
15:59
-
15:40
-
15:36
-
15:24
-
15:12
-
14:54
-
14:35
-
14:24
-
14:02