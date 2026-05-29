«Не думаю, что сделал что-то не так на корте». Джокович — о поражении на «РГ»-2026

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 уступивший 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке, прокомментировал своё поражение.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
«Честь принимать участие в таком матче. Обидно проиграть, но уважение Фонсеке за то, как он играл. Он был лучше в важных моментах матча. Он находил прекрасные удары. Не думаю, что я сделал что-то не так на корте, просто Жоао был хорош. Я не думал о вылете Синнера. Остановимся здесь. Я проиграл в третьем круге. Стоп», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.

