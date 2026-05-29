Джокович не дал точного ответа на вопрос, был ли «Ролан Гаррос» — 2026 для него последним
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович затруднился ответить, был ли матч на «Ролан Гаррос» — 2026 последним в его карьере на этом турнире. В третьем круге Открытого чемпионата Франции Джокович уступил 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему в мировом рейтинге 30-е место.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Не знаю, сыграю ли я в следующем году на «Ролан Гаррос». Был ли это последний матч здесь? Я не знаю», — сказал Джокович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
