Джокович не дал точного ответа на вопрос, был ли «Ролан Гаррос» — 2026 для него последним

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович затруднился ответить, был ли матч на «Ролан Гаррос» — 2026 последним в его карьере на этом турнире. В третьем круге Открытого чемпионата Франции Джокович уступил 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему в мировом рейтинге 30-е место.

«Не знаю, сыграю ли я в следующем году на «Ролан Гаррос». Был ли это последний матч здесь? Я не знаю», — сказал Джокович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.