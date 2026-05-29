«Не верил, что смогу выиграть». Фонсека — после победы над Джоковичем на «Ролан Гаррос»

30-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека, одолевший в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, заявил, что для него было удовольствием играть с сербом на одном корте.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
Новак Джокович
Н. Джокович

«На самом деле я не верил, что смогу победить. Я просто играл, просто наслаждался пребыванием на корте. Какое же это было удовольствие, какой у нас есть кумир! Просто выйти на корт против него — это счастье. Это был первый раз, когда я с ним играл, поэтому просто хочу поблагодарить его. Я очень счастлив», — сказал Фонсека в интервью на корте после матча.

В следующем круге Жоао Фонсека сразится с победителем матча между Каспером Руудом и Томми Полом.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
