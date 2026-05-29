«Хрен его знает, чего не хватило». Хачанов — о поражении на «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проанализировал своё поражение в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 от Йеспера де Йонга.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:25 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 2 7 7 2
7 		5 6 6 2 6
             
Йеспер де Йонг
106
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

«Каждый матч по своему складывается, как и динамика. В первом сете играл лучше, а в итоге проиграл. Во втором перехватил, начал лучше принимать. В четвёртом совершил камбэк, потому что появились энергия, кураж, публика помогла. Динамика матча снова поменялась. Я спасся с матчболов, выиграл сет. А в пятом опять упустил преимущество. Там и условия поменялись по ходу встречи, хрен знает, чего не хватило. Наверное, интенсивности. После такого камбэка тратится много физической и ментальной энергии. Поэтому в начале пятого сета пошел спад, а вернуться не смог», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Рублёв пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос»! Хачанов драматично проиграл 106-й ракетке
