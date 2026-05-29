Хачанов: если зацикливаться на каждом поражении, можно никуда не уехать

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, сильно ли зацикливается на поражениях. В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 он проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу.

«Не стараюсь привязываться к поражениям. Обидно. Я старался. Играли долго, хотел выиграть. Надо на этом не зацикливаться. Я люблю теннис, свой спорт. Поэтому тяжёлые поражения стараюсь ментально проще переносить именно из-за такого настроя. Правильнее и легче делать так. Сезон длинный. Если на каждом поражении зацикливаться, можно никуда не уехать, а в яму упасть», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.