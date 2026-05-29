Белинда Бенчич вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
11-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», одолев американку Питон Стирнс (78-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час 21 минуту.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 21:40 МСК
Питон Стирнс
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Во время встречи Белинда Бенчич сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи составило 57%. Питон Стирнс выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт из трёх, попадание первой подачи – 55%.
В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Белинда Бенчич встретится с украинкой Элиной Свитолиной (седьмое место в мировом рейтинге). Поединок состоится 31 мая в 12:00 мск.
