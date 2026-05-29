Белинда Бенчич — Питон Стирнс, результат матча 29 мая 2026, счет 2:0, 3-й круг «Ролан Гаррос»

Белинда Бенчич вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
11-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», одолев американку Питон Стирнс (78-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час 21 минуту.

29 мая 2026, пятница. 21:40 МСК
Питон Стирнс
78
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Во время встречи Белинда Бенчич сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи составило 57%. Питон Стирнс выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт из трёх, попадание первой подачи – 55%.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Белинда Бенчич встретится с украинкой Элиной Свитолиной (седьмое место в мировом рейтинге). Поединок состоится 31 мая в 12:00 мск.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
«Хрен его знает, чего не хватило». Хачанов — о поражении на «Ролан Гаррос»
