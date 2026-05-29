Хачанов: все, кто остался в сетке «Ролан Гаррос», понимают, что это их шанс
15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов считает, что вылет топовых теннисистов с «Ролан Гаррос» — 2026 увеличивает интригу и дарит шанс на победу многим игрокам.
Сам Хачанов в третьем круге турнира уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу, занимающему в мировом рейтинге 106-е место.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:25 МСК
Карен Хачанов
Йеспер де Йонг
«Алькарас не сыграл, с Синнером коллапс случился. Всё реально, всё возможно. У всех есть шансы. Сетка открылась. Шансы Рублёва? Далеко пока всё. Сейчас все, кто остался, понимают, что это их шанс. Будет интересно, будет новый чемпион», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
