В основной сетке «РГ»-2026 не осталось ни одного победителя турниров «Большого шлема»

На «Ролан Гаррос» — 2026 будет выявлен новый победитель турниров «Большого шлема» среди мужчин за всю историю проведения турниров. Последним игроком, когда-либо выигрывавшим хотя бы одно из четырёх крупнейших теннисных соревнований, на Открытом чемпионате Франции был серб Новак Джокович, уступивший в третьем круге 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.