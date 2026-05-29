В основной сетке «РГ»-2026 не осталось ни одного победителя турниров «Большого шлема»
Поделиться
На «Ролан Гаррос» — 2026 будет выявлен новый победитель турниров «Большого шлема» среди мужчин за всю историю проведения турниров. Последним игроком, когда-либо выигрывавшим хотя бы одно из четырёх крупнейших теннисных соревнований, на Открытом чемпионате Франции был серб Новак Джокович, уступивший в третьем круге 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|7
|7
|
|6
|3
|5
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
00:21
-
00:06
- 29 мая 2026
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:25
-
23:23
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:39
-
22:31
-
22:23
-
21:57
-
21:45
-
21:28
-
20:58
-
20:21
-
19:47
-
19:37
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:59
-
18:38
-
18:26
-
17:55
-
17:52
-
17:44
-
17:44
-
17:30
-
16:48
-
16:36
-
16:19
-
16:00