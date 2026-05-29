В основной сетке «РГ»-2026 не осталось ни одного победителя турниров «Большого шлема»

На «Ролан Гаррос» — 2026 будет выявлен новый победитель турниров «Большого шлема» среди мужчин за всю историю проведения турниров. Последним игроком, когда-либо выигрывавшим хотя бы одно из четырёх крупнейших теннисных соревнований, на Открытом чемпионате Франции был серб Новак Джокович, уступивший в третьем круге 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы. Ранее во втором круге турнира сенсационно уступил его прошлогодний финалист Янник Синнер.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
«У нас новый чемпион ТБШ, друзья!» Вылет Джоковича с «Ролан Гаррос» вызвал лавину эмоций
