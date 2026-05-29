«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей на 29 мая
В четверг, 29 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, женщины. Третий круг. Результаты на 29 мая:
- Ван Сиюй (Китай) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 7:5;
- Солана Сьерра (Аргентина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 0:6, 0:6;
- Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:1, 7:5;
- Мирра Андреева (Россия) – Мари Боузкова (Чехия) – 6:4, 6:2;
- Магда Линетт (Польша) – Ига Швёнтек (Польша) – 4:6, 4:6;
- Марта Костюк (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3;
- Питон Стирнс (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 3:6;
- Элина Свитолина (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:3.
