«Если всё сделаю правильно, то получится». Рублёв — о преодолении четвертьфиналов на ТБШ

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, ощущает ли потребность в преодолении барьера четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Теннисист никогда ранее не выходил дальше 1/4 финала ни на одном ТБШ.

В третьем круге «Ролан Гаррос» россиянин обыграл Нуну Боржеша.

— С каждым годом вы всё ближе и ближе к тому, чтобы преодолеть этот барьер четвертьфиналов. Как ощущаете себя в этом году? Далее вас ждёт Алекс де Минор или Якуб Меншик (вопрос был задан до того, как определился соперник Рублёва. – Прим. «Чемпионата»). Является ли эта преграда чем-то, что вы, по ощущениям, уже должны осилить?

– Нет, не чувствую, должен или нет. В первую очередь я пока не в четвертьфинале, поэтому посмотрим. Путь долог. Если всё сделаю правильно, то у меня получится. В этот или в следующий раз, через несколько лет – не так важно, потому что, в конце концов, у меня есть 10 четвертьфиналов. Это уже больше, чем у многих игроков, которые раз или два доходили до полуфинала. Я бы не обменял 10 четвертьфиналов на один или два полуфинала.

Четвертьфинал, полуфинал – то же самое. Это не финал. Вот финал – да, я бы заменил, а полуфинал – нет (улыбается), – сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Далее Рублёв сразится с Якубом Меншиком.