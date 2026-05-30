Рублёв назвал главные аспекты в его победе над Боржешем в третьем круге «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыгравший португальца Нуну Боржеша, ответил, что его наибольшим образом удовлетворило в победном выступлении.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 2 6 2
7 		7 7 7 7
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

– Какой аспект игры вас сегодня порадовал больше всего?
– То, что я не отдал ни сета, и в решающие моменты, когда он имел возможность повести в счёте или что-то подобное, смог удержаться, восстановиться и хорошо сыграть на подаче или сделать качественный виннер. Всегда получалось отыгрываться, — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Далее Рублёв сразится с чешским теннисистом Якубом Меншиком (27-я ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
