Рублёв назвал главные аспекты в его победе над Боржешем в третьем круге «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыгравший португальца Нуну Боржеша, ответил, что его наибольшим образом удовлетворило в победном выступлении.

– Какой аспект игры вас сегодня порадовал больше всего?

– То, что я не отдал ни сета, и в решающие моменты, когда он имел возможность повести в счёте или что-то подобное, смог удержаться, восстановиться и хорошо сыграть на подаче или сделать качественный виннер. Всегда получалось отыгрываться, — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Далее Рублёв сразится с чешским теннисистом Якубом Меншиком (27-я ракетка мира).