Рууд одержал волевую победу над Полом и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 одержал победу над американцем Томми Полом, занимающим в мировом рейтинге 21-е место. Встреча соперников продолжалась 4 часа 47 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5.

По ходу матча Рууд подал навылет 17 раз, сделал девять двойных ошибок и сумел реализовать все три заработанных брейк-пойнта. Пол сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных.

В следующем круге соперником Рууда станет бразилец Жоао Фонсека, ранее одолевший серба Новака Джоковича.