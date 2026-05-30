Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — Томми Пол, результат матча 29 мая 2026, счёт 3:2, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Рууд одержал волевую победу над Полом и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 одержал победу над американцем Томми Полом, занимающим в мировом рейтинге 21-е место. Встреча соперников продолжалась 4 часа 47 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Каспер Рууд
16
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 7 7 7
6 		7 7 4 6 4 5
             
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол

По ходу матча Рууд подал навылет 17 раз, сделал девять двойных ошибок и сумел реализовать все три заработанных брейк-пойнта. Пол сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных.

В следующем круге соперником Рууда станет бразилец Жоао Фонсека, ранее одолевший серба Новака Джоковича.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
«Не знаю, сыграю ли здесь в следующем году». Джокович — после вылета с «Ролан Гаррос»
