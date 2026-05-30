Рууд одержал волевую победу над Полом и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 одержал победу над американцем Томми Полом, занимающим в мировом рейтинге 21-е место. Встреча соперников продолжалась 4 часа 47 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
16
Каспер Рууд
К. Рууд
21
Томми Пол
Т. Пол
По ходу матча Рууд подал навылет 17 раз, сделал девять двойных ошибок и сумел реализовать все три заработанных брейк-пойнта. Пол сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных.
В следующем круге соперником Рууда станет бразилец Жоао Фонсека, ранее одолевший серба Новака Джоковича.
