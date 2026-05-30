Мирра Андреева рассказала, сильно ли на неё влияет жара во время «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, насколько сильно на неё влияет жара в Париже во время «Ролан Гаррос», а также поделилась, как справляется с ней. В дни Открытого чемпионата Франции температура воздуха в столице страны превышала +33°C.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Андреева одолела Мари Боузкову.
«В этом году жара в Париже не щадит никого. Я бы не сказала, что как-то особенно готовилась к этому или вообще ничего не делала, чтобы быть готовой. Просто делала всё как раньше: качественное восстановление, холодные ванны, старалась не проводить много времени на солнце. Но да, я бы сказала, что мне довольно повезло, я не играла в 12 или в час дня, когда солнце очень агрессивно. Особо не пришлось переживать жуткую жару, поэтому, наверное, в этом году мне везёт», – сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
- 30 мая 2026
