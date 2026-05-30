«Не видеть её — самое сложное». Мирра Андреева — о жизни с собакой в туре

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала о сложностях жизни с собакой во время соревнований. У Андреевой есть лабрадудль по кличке Рэсси.

В третьем круге турнира россиянка обыграла Мари Боузкову.

— Что самое сложное, когда собака живёт с тобой в туре?

— Главное — это невозможность видеть свою собаку каждый раз, потому что мы много путешествуем. Иногда собака должна оставаться дома. Не видеть её – самое сложное. Кто бы ни оставался с собакой, я получаю звонок по FaceTime, смотрю на неё и говорю: «Привет, посмотри на меня», но она никогда не реагирует. По какой-то причине она просто не реагирует ни на какие голоса в телефоне, — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.