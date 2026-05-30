Новак Джокович не смог выйти во вторую неделю «Ролан Гаррос» впервые за 17 лет
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2026, уступив бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему в мировом рейтинге 30-е место. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
Новак Джокович
Для сербского спортсмена это первый с 2009 года невыход во вторую неделю турнира. В предыдущий раз он также выбыл из борьбы на аналогичном этапе, уступив немцу Филиппу Кольшрайберу — 4:6, 4:6, 4:6.
Отметим, Джокович является трёхкратным чемпионом «Ролан Гаррос». Ранее он завоёвывал титул в 2016, 2021 и 2023 годах.
В следующем круге Фонсека сразится с норвежцем Каспером Руудом (16-й номер рейтинга).
