Матч-центр:
Новак Джокович не смог выйти во вторую неделю «Ролан Гаррос» впервые за 17 лет

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2026, уступив бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему в мировом рейтинге 30-е место. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Для сербского спортсмена это первый с 2009 года невыход во вторую неделю турнира. В предыдущий раз он также выбыл из борьбы на аналогичном этапе, уступив немцу Филиппу Кольшрайберу — 4:6, 4:6, 4:6.

Отметим, Джокович является трёхкратным чемпионом «Ролан Гаррос». Ранее он завоёвывал титул в 2016, 2021 и 2023 годах.

В следующем круге Фонсека сразится с норвежцем Каспером Руудом (16-й номер рейтинга).

«Не знаю, сыграю ли здесь в следующем году». Джокович — после вылета с «Ролан Гаррос»
