Александр Зверев обыграл Кентена Алиса и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026. В матче третьего круга соревнований он обыграл француза Кентена Алиса (90-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.

Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. За время матча Зверев выполнил шесть подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 7 из 17 брейк-пойнтов. Алис сделал в игре семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать три брейк-пойнта из пяти, заработанных за матч.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 Александр Зверев сыграет с нидерландским теннисистом Йеспером де Йонгом (106-й номер рейтинга).