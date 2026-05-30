Кентен Алис — Александр Зверев, результат матча 30 мая 2026, счёт 1:3, 3-й круг Ролан Гаррос — 2026

Александр Зверев обыграл Кентена Алиса и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026. В матче третьего круга соревнований он обыграл француза Кентена Алиса (90-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 22:40 МСК
Кентен Алис
90
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 7 2
6 		6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты провели на корте 3 часа 10 минут. За время матча Зверев выполнил шесть подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 7 из 17 брейк-пойнтов. Алис сделал в игре семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать три брейк-пойнта из пяти, заработанных за матч.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 Александр Зверев сыграет с нидерландским теннисистом Йеспером де Йонгом (106-й номер рейтинга).

