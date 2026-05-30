Александр Зверев, «РГ»-2026: результаты 30 мая, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 30 мая, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл матч третьего круга основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Александр Зверев (Германия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:3, 6:4, 6:2;

1/32 финала: Александр Зверев (Германия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:2. 6:2;

1/16 финала: Александр Зверев (Германия) — Кентен Алис (Франция) — 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/16 финала: Йеспер де Йонг (Нидерланды, 106-й номер рейтинга).

Возможная сетка Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/4 финала: Рафаэль Ходар (Испания, 27);

полуфинал: Андрей Рублёв (Россия, 13);

финал: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6).