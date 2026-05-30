Ролан Гаррос — 2026, мужчины: результаты матчей на 30 мая: как сыграли россияне, кто вылетел, сенсации, Джокович, Рублёв, Хачанов

В ночь с пятницы на субботу, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Третий круг. Результаты на 30 мая:

Нуну Боржеш (Португалия) — Андрей Рублёв (Россия, 11) — 5:7, 6:7, 6:7;

Алекс Михельсен (США) — Рафаэль Ходар (Испания, 27) — 6:7, 7:6, 6:4, 3:6, 3:6;

Карен Хачанов (Россия, 13) — Йеспер де Йонг (Ндерланды, LL) — 5:7, 7:5, 2:6, 7:6, 2:6;

Алекс де Минор (Австралия, 8) — Якуб Меншик (Чехия, 26) — 6:0, 2:6, 2:6, 3:6.

Жоао Фонсека (Бразилия, 28) — Новак Джокович (Сербия, 3) — 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5;

Каспер Рууд (Норвегия, 15) — Томми Пол (США, 24) — 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:5.

Кентен Алис (Франция) — Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 3:6, 7:5, 2:6.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.

