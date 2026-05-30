Андреева установила тинейджерское достижение, никому не покорявшееся на «РГ» в XXI веке

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева установила рекорд XXI века, пробившись в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции 2026 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace.
По информации источника, 19‑летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой за 27 лет, сумевшей три года подряд выйти в 1/8 финала одиночного женского разряда на «Ролан Гаррос». В сезоне‑2024 Андреева дошла до полуфинала турнира в столице Франции, а в 2025 году выбыла в 1/4 финала соревнования. Ранее данное достижение в возрасте до 20 лет удалось покорить Мартине Хингис в 1997–1999 годах.
В пятницу, 29 мая, Андреева в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2026 года переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову — 6:4, 6:2. Следующим соперником Мирры будет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман.
- 30 мая 2026
