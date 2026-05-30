Андреева установила тинейджерское достижение, никому не покорявшееся на «РГ» в XXI веке

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева установила рекорд XXI века, пробившись в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции 2026 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Мари Боузкова
28
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

По информации источника, 19‑летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой за 27 лет, сумевшей три года подряд выйти в 1/8 финала одиночного женского разряда на «Ролан Гаррос». В сезоне‑2024 Андреева дошла до полуфинала турнира в столице Франции, а в 2025 году выбыла в 1/4 финала соревнования. Ранее данное достижение в возрасте до 20 лет удалось покорить Мартине Хингис в 1997–1999 годах.

В пятницу, 29 мая, Андреева в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2026 года переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову — 6:4, 6:2. Следующим соперником Мирры будет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

