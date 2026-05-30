«Или ты шевелишь булками, или мы поедем домой». Сафин — Рублёву в матче с Боржешем

Тренер российского теннисиста Андрея Рублёва Марат Сафин по ходу матча своего подопечного с Нуну Боржешем на «Ролан Гаррос» придал ему виток мотивации, заметив, что игрок теряет концентрацию.
«Ну, подойди [к мячу], ####, шо ты, #####? смотришь на него как баран на новые ворота, #####. Или ты шевелишь булками, или мы поедем домой», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов».
Эти слова Сафин произнёс во втором сете. После этого Рублёв сделал брейк.
В итоге Рублёв одержал победу над португальским теннисистом со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Матч продлился 2 часа 37 минут — в его рамках Рублёв 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных.
Далее россиянин сразится с чешским теннисистом Якубом Меншиком (27-я ракетка мира).
