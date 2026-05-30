«Или ты шевелишь булками, или мы поедем домой». Сафин — Рублёву в матче с Боржешем
Тренер российского теннисиста Андрея Рублёва Марат Сафин по ходу матча своего подопечного с Нуну Боржешем на «Ролан Гаррос» придал ему виток мотивации, заметив, что игрок теряет концентрацию.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 2 6 2
7 		7 7 7 7
             
Андрей Рублёв
13
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Ну, подойди [к мячу], ####, шо ты, #####? смотришь на него как баран на новые ворота, #####. Или ты шевелишь булками, или мы поедем домой», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов».

Эти слова Сафин произнёс во втором сете. После этого Рублёв сделал брейк.

В итоге Рублёв одержал победу над португальским теннисистом со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Матч продлился 2 часа 37 минут — в его рамках Рублёв 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Далее россиянин сразится с чешским теннисистом Якубом Меншиком (27-я ракетка мира).

