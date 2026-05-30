«Ролан Гаррос» — 2026, мужчины: расписание матчей на 30 мая

Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. 3-й круг. Расписание на 30 мая (время – московское):

12:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) – Захари Свайда (США);

12:00. Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) – Александр Зверев (Германия, 2);

13:00. Флавио Коболли (Италия, 10) – Лёнер Тьен (США, 18);

14:00. Маттео Берреттини (Италия) – Франсиско Комесанья (Аргентина);

14:30. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Мартин Ландалус (Испания);

15:00. Моиз Куаме (Франция, WC) – Алехандро Табило (Чили);

15:30. Маттео Арнальди (Италия) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия);

17:00. Жайме Фария (Португалия, Q) – Фрэнсис Тиафо (США, 19);

21:15. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) – Брэндон Накашима (США, 31).