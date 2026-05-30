«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: расписание матчей 30 мая

Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжится розыгрыш Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Третий круг. Расписание на 30 мая:

12:00 — Ива Йович (США, 17) — Наоми Осака (Япония, 16);

12:00 — Мария Саккари (Греция) — Майя Хвалинска (Польша, Q);

13:00 — Диана Шнайдер (Россия, 25) — Александра Олейникова (Украина);

13:30 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Дарья Касаткина (Австралия);

14:00 — Анна Калинская (Россия, 22) — Камила Осорио (Колумбия);

15:00 — Диан Парри (Франция) — Аманда Анисимова (США, 6);

16:00 — Виктория Мбоко (Канада, 9) — Мэдисон Киз (США, 19);

17:00 — Кори Гауфф (США, 4) — Анастасия Потапова (Австрия, 28).