Арина Соболенко — Дарья Касаткина: где смотреть матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 30 мая, в Париже продолжится турнир «Ролан Гаррос» – 2026. В рамках игрового дня сразятся четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Австралии Дарья Касаткина, занимающая в мировом рейтинге 53-е место. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

В России матч между Соболенко и Касаткиной не покажут официально. За развитием событий можно следить в матч-центре «Чемпионата».

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.