Гауфф вышла в лидеры по количеству побед на «РГ» для теннисисток США в возрасте до 23 лет

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала лидером среди американских теннисисток по количеству побед в основной сетке одиночного разряда «Ролан Гаррос» в возрасте до 23 лет, сообщает Opta Ace. Ранее Гауфф вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв представительницу Египта Маяр Шериф (6:3, 6:2).
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
В активе у Гауфф 29 побед в рамках «Ролан Гаррос» до достижения 23-летнего возраста. На второй позиции в этом статистическом показателе идёт Мэри Джо Фернандес (28), на третьей — Серена Уильямс (27). Также в топ-5 теннисисток входят Винус Уильямс и Линдсей Дэвенпорт, на счету у которых по 21-й победе.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Кори Гауфф сыграет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.
- 30 мая 2026
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
05:54
-
02:47
-
02:20
-
02:07
-
01:52
-
01:47
-
01:35
-
00:51
-
00:42
-
00:21
-
00:06
- 29 мая 2026
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:25
-
23:23
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:39
-
22:31
-
22:23
-
21:57
-
21:45
-
21:28
-
20:58
-
20:21
-
19:47