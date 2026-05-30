Гауфф вышла в лидеры по количеству побед на «РГ» для теннисисток США в возрасте до 23 лет

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала лидером среди американских теннисисток по количеству побед в основной сетке одиночного разряда «Ролан Гаррос» в возрасте до 23 лет, сообщает Opta Ace. Ранее Гауфф вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв представительницу Египта Маяр Шериф (6:3, 6:2).

В активе у Гауфф 29 побед в рамках «Ролан Гаррос» до достижения 23-летнего возраста. На второй позиции в этом статистическом показателе идёт Мэри Джо Фернандес (28), на третьей — Серена Уильямс (27). Также в топ-5 теннисисток входят Винус Уильямс и Линдсей Дэвенпорт, на счету у которых по 21-й победе.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Кори Гауфф сыграет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.