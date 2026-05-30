«Один из лучших, что я могу вспомнить». Беккер — о матче Фонсеки и Джоковича на «РГ»
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями от матча третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 между сербом Новаком Джоковичем и бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в пользу бразильского теннисиста.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|7
|7
|
|6
|3
|5
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Один из лучших матчей, которые я могу вспомнить. Он напомнил мне первый матч Сампраса и Федерера на Уимблдоне!» – написал Беккер в социальной сети.
За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Жоао Фонсека поспорит с представителем Норвегии Каспером Руудом.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
05:54
-
02:47
-
02:20
-
02:07
-
01:52
-
01:47
-
01:35
-
00:51
-
00:42
-
00:21
-
00:06
- 29 мая 2026
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:25
-
23:23
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:39
-
22:31
-
22:23
-
21:57
-
21:45
-
21:28
-
20:58
-
20:21
-
19:47