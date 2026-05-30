Главная Теннис Новости

«Один из лучших, что я могу вспомнить». Беккер — о матче Фонсеки и Джоковича на «РГ»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями от матча третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 между сербом Новаком Джоковичем и бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в пользу бразильского теннисиста.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
Новак Джокович
«Один из лучших матчей, которые я могу вспомнить. Он напомнил мне первый матч Сампраса и Федерера на Уимблдоне!» – написал Беккер в социальной сети.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Жоао Фонсека поспорит с представителем Норвегии Каспером Руудом.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.

