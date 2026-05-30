Шнайдер — Олейникова: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 30 мая, в Париже продолжится турнир «Ролан Гаррос» — 2026. В рамках игрового дня сразятся 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Украины Александра Олейникова, занимающая 65-ю строчку мирового рейтинга. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая Арину Соболенко.