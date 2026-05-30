Рублёв — о причёске: когда не входил в топ-10, говорили, что я похож на обезьяну

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 рассказал, есть ли какой-то секрет в его укладке волос.

«Никакого секрета. Просто везение, так я просыпаюсь. Когда я не входил в топ‑10, говорили, что я похож на обезьяну, не мог позволить себе стрижку. А когда попал в топ‑10, говорят — похож на рок‑звезду. Одна и та же причёска у меня всю жизнь», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв обыграл португальца Нуну Боржеша со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). За выход в четвертьфинал соревнований он поспорит с чехом Якубом Меншиком.