«Иногда это очень жестокий вид спорта». Рууд — о победе над Полом на «Ролан Гаррос»

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над американцем Томми Полом в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Каспер Рууд
16
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 7 7 7
6 		7 7 4 6 4 5
             
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол

– Каспер, матч получился очень напряжённым. Что, по твоему мнению, стало решающим фактором?
– Трудно сказать, что именно стало решающим. Всё решили несколько очков. Если смотреть на статистику, то, кажется, я очень хорошо сыграл на брейк-пойнтах. У меня было три возможности, и я реализовал все три. У него было 14, и он использовал далеко не все. К счастью для меня и к сожалению для него! Таков теннис. Иногда это очень жестокий вид спорта. Если говорить о цифрах, то, возможно, именно это объясняет, как мне удалось выиграть матч, – сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.

