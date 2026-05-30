«Иногда это очень жестокий вид спорта». Рууд — о победе над Полом на «Ролан Гаррос»

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над американцем Томми Полом в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 7:5.
– Каспер, матч получился очень напряжённым. Что, по твоему мнению, стало решающим фактором?
– Трудно сказать, что именно стало решающим. Всё решили несколько очков. Если смотреть на статистику, то, кажется, я очень хорошо сыграл на брейк-пойнтах. У меня было три возможности, и я реализовал все три. У него было 14, и он использовал далеко не все. К счастью для меня и к сожалению для него! Таков теннис. Иногда это очень жестокий вид спорта. Если говорить о цифрах, то, возможно, именно это объясняет, как мне удалось выиграть матч, – сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.
- 30 мая 2026
