Каспер Рууд оценил свои перспективы на «Ролан Гаррос» после вылета Синнера и Джоковича

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд оценил свои перспективы на «Ролан Гаррос» – 2026 после вылета из розыгрыша турнира итальянца Янника Синнера и серба Новака Джоковича.

«Этот турнир в каком-то смысле освежает, потому что мы уже знаем, что в следующие выходные у нас будет новый чемпион турнира «Большого шлема». Это очевидно для всех.

Я знаю, что Янник был одним из двух главных фаворитов. Янник и Новак были двумя основными претендентами на титул, причём Янник считался главным фаворитом. Я постараюсь использовать свой опыт выступлений на турнирах «Большого шлема» и посмотреть, куда это меня приведёт», – сказал Рууд на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл на турнире в матче второго круга Хуан-Мунуэлю Серундоло (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6), а Джокович уступил бразильцу Жоао Фонсеке (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7) в третьем круге соревнований.