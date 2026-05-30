Кырстя — о двух «баранках» в матче со Сьеррой: день, когда получалось буквально всё

18-я ракетка мира, 36-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя прокомментировала победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 над представительницей Аргентины Соланой Сьеррой. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу румынки.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 16:05 МСК
Окончен
0 : 2
0 		0
6 		6
         
«Это был один из тех дней, когда у меня получалось буквально всё. И я собираюсь насладиться этим моментом, потому что такое случается не так уж часто (смеётся).

Нет, правда, это был очень хороший матч. Думаю, я играла стабильно от начала и до конца. Я не дала сопернице ни единого шанса. Хорошо подавала, хорошо принимала, качественно играла как справа, так и слева, действовала умно.

Я очень, очень довольна уровнем тенниса, который показываю на этой неделе», – сказала Кырстя в студии Tennis Channel.

