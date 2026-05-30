«Надеюсь, он сможет стать следующим великим игроком». Джокович — о потенциале Фонсеки

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил потенциал 19-летнего бразильца Жоао Фонсеки после их матча на «Ролан Гаррос» — 2026. Серб проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

— Как думаете, в будущем он сможет многого достичь?

— Надеюсь. У него точно есть потенциал для этого. Всё должно сойтись. Насколько я вижу, он большой профессионал, а это залог успеха. Он талантлив и силён, его поддерживает вся Бразилия, вокруг него много шума, и это заслуженно. Надеюсь, он сможет стать следующим великим игроком, выигрывать «Шлемы». Я бы хотел это увидеть, — сказал Джокович на пресс-конференции.