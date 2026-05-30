«Пожелал ему удачи». Джокович — о том, что сказал Фонсеке у сетки после матча на «РГ»
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился подробностями диалога с бразильцем Жоао Фонсекой после их матча третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2026. Серб проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|7
|7
|
|6
|3
|5
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
— Что сказали Жоао у сетки? И в целом как оцените его потенциал?
— Поздравил его и сказал, что он провёл невероятный матч и заслужил эту победу. И что он должен собой гордиться. Пожелал ему удачи дальше по турниру. Своим уровнем тенниса он создал много хайпа вокруг себя, и сегодня все видели, откуда этот хайп. Его уровень был великолепным, — сказал Джокович на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
11:48
-
11:11
-
11:00
-
10:52
-
10:37
-
10:24
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
05:54
-
02:47
-
02:20
-
02:07
-
01:52
-
01:47
-
01:35
-
00:51
-
00:42
-
00:21
-
00:06
- 29 мая 2026
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:25
-
23:23
-
23:14
-
23:04
-
22:56
-
22:39
-
22:31
-
22:23