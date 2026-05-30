«Пожелал ему удачи». Джокович — о том, что сказал Фонсеке у сетки после матча на «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился подробностями диалога с бразильцем Жоао Фонсекой после их матча третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2026. Серб проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

— Что сказали Жоао у сетки? И в целом как оцените его потенциал?

— Поздравил его и сказал, что он провёл невероятный матч и заслужил эту победу. И что он должен собой гордиться. Пожелал ему удачи дальше по турниру. Своим уровнем тенниса он создал много хайпа вокруг себя, и сегодня все видели, откуда этот хайп. Его уровень был великолепным, — сказал Джокович на пресс-конференции.