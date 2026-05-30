Главная Теннис Новости

Александр Зверев рассказал, за какую команду будет болеть в финале Лиги чемпионов

Александр Зверев рассказал, за какую команду будет болеть в финале Лиги чемпионов
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, за какую команду будет болеть в финале Лиги чемпионов. Сегодня, 30 мая, футболисты «Арсенала» сыграют против «ПСЖ» на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

— Будет финал Лиги чемпионов — ты будешь смотреть и за кого болеть?
— Ну, я большой фанат «Баварии». Не знаю, надеялся, что «Бавария» выиграет. Но мне очень нравится, как играет «ПСЖ», люблю смотреть их, так что надеюсь на агрессивный стиль, — приводит слова Зверева TNT Sports.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5.

Александр Зверев на «Ролан Гаррос» — 2026 вышел в 1/8 финала, где сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

