Баптист — о травме колена: самое душераздирающее завершение лучшего сезона в моей жизни

26-я ракетка мира американская теннисистка Хейли Баптист опубликовала пост после травмы, которую она получила в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 с китаянкой Ван Сиюй (4:5). По ходу матча Баптист неудачно приземлилась на ногу после удара, получив разрыв передней крестообразной связки и травму мениска левого колена.

«Самое душераздирающее завершение лучшего сезона в моей жизни. Я всё ещё жду момента, когда проснусь и пойму, что это был кошмар.

В голове у меня только одни вопросы: «Почему, почему и почему? Почему именно я? Почему именно сейчас? И почему именно так?»

Сейчас трудно увидеть какой-то смысл в произошедшем, но в глубине души я искренне верю, что всё происходит не просто так.

Последние несколько дней были очень тяжёлыми. Они были наполнены плохими новостями, слезами, которые невозможно было сдержать, и миллионом мыслей, бесконечно крутившихся в голове. Передо мной стоит новое, хотя отчасти и знакомое испытание. Вероятно, это будет одна из самых сложных глав в моей жизни, и я более чем готова показать, насколько я на самом деле сильна.

Реальность такова, что всё могло быть гораздо хуже. Рядом со мной находятся самые замечательные и любящие люди, которые поддерживают меня в любой момент, когда это необходимо. Несмотря на все трудности, я по-прежнему невероятно благословлена, и именно это поможет мне пройти через тяжёлые дни.

Всем, кто писал мне сообщения, молился за меня и посылал слова поддержки и любви, огромное спасибо. Я не могу выразить словами, как много это для меня значит.

Отдельное спасибо моему отцу, Франклину и Уиллу. Вы помогли мне подняться, удерживали меня на плаву и буквально заботились обо мне последние несколько дней. Никакие слова не смогут в полной мере передать мою благодарность, но я очень вас люблю.

Я вернусь. И стану ещё сильнее», – написала Баптист в одной из социальных сетей.