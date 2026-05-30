«Я бы никогда так не сделал». Ходар — о том, что якобы толкнул болдевочку в матче на «РГ»

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар высказался о разговорах о том, что якобы толкнул болгёрл после матча с американцем Алексом Михельсеном на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 14:10 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 2 		7 7 6 3 3
7 7 		6 5 4 6 6
             
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

— Есть видео, которое я видел: когда ты уходил с корта, ты немного грубо оттолкнул девочку. Почему ты так сделал?
— Нет, это было в конце второго или третьего сета, на самом деле она шла задом наперёд. Я её не толкал. На самом деле я просил отца передать мне вещи после моего перерыва на туалет. Она была посередине, пыталась выйти с моей дорожки и шла задом наперёд. Я думаю, что она упала не потому, что я её толкнул, а потому что… Как это по‑английски называется? На самом деле это из‑за брезента позади неё. Когда она шла назад, она споткнулась об брезент и упала. Я ценю их работу. Это тяжело, особенно в такую жару. Ценю их работу и никогда бы не толкнул болдевочку.

— Но вы же толкнули её рукой?
— Нет, я её не касался. Нет, я бы никогда так не сделал, никогда бы не позволил себе, — сказал Ходар на пресс-конференции.

