«Я бы никогда так не сделал». Ходар — о том, что якобы толкнул болдевочку в матче на «РГ»

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар высказался о разговорах о том, что якобы толкнул болгёрл после матча с американцем Алексом Михельсеном на «Ролан Гаррос» — 2026.
Фото: Скриншот из трансляции
— Есть видео, которое я видел: когда ты уходил с корта, ты немного грубо оттолкнул девочку. Почему ты так сделал?
— Нет, это было в конце второго или третьего сета, на самом деле она шла задом наперёд. Я её не толкал. На самом деле я просил отца передать мне вещи после моего перерыва на туалет. Она была посередине, пыталась выйти с моей дорожки и шла задом наперёд. Я думаю, что она упала не потому, что я её толкнул, а потому что… Как это по‑английски называется? На самом деле это из‑за брезента позади неё. Когда она шла назад, она споткнулась об брезент и упала. Я ценю их работу. Это тяжело, особенно в такую жару. Ценю их работу и никогда бы не толкнул болдевочку.
— Но вы же толкнули её рукой?
— Нет, я её не касался. Нет, я бы никогда так не сделал, никогда бы не позволил себе, — сказал Ходар на пресс-конференции.
- 30 мая 2026
13:45
13:42
13:30
13:11
13:06
12:55
12:45
12:22
12:18
11:48
11:11
11:00
10:52
10:37
10:24
10:00
09:53
09:51
09:41
09:40
09:30
09:30
05:54
02:47
02:20
02:07
01:52
01:47
01:35
00:51
00:42
00:21
00:06
23:51
23:42