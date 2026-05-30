«Я бы никогда так не сделал». Ходар — о том, что якобы толкнул болдевочку в матче на «РГ»

29-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар высказался о разговорах о том, что якобы толкнул болгёрл после матча с американцем Алексом Михельсеном на «Ролан Гаррос» — 2026.

Фото: Скриншот из трансляции

— Есть видео, которое я видел: когда ты уходил с корта, ты немного грубо оттолкнул девочку. Почему ты так сделал?

— Нет, это было в конце второго или третьего сета, на самом деле она шла задом наперёд. Я её не толкал. На самом деле я просил отца передать мне вещи после моего перерыва на туалет. Она была посередине, пыталась выйти с моей дорожки и шла задом наперёд. Я думаю, что она упала не потому, что я её толкнул, а потому что… Как это по‑английски называется? На самом деле это из‑за брезента позади неё. Когда она шла назад, она споткнулась об брезент и упала. Я ценю их работу. Это тяжело, особенно в такую жару. Ценю их работу и никогда бы не толкнул болдевочку.

— Но вы же толкнули её рукой?

— Нет, я её не касался. Нет, я бы никогда так не сделал, никогда бы не позволил себе, — сказал Ходар на пресс-конференции.