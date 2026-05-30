Новак Джокович опубликовал пост после поражения от Фонсеки в третьем круге «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после поражения в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Эпическая битва, Жоао. И тяжёлая, заслуженная победа. Удачи тебе в остальной части турнира и в невероятной карьере, которая тебя ждёт.

А что касается Парижа… у тебя моё сердце», – написал Джокович в одной из социальных сетей.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Жоао Фонсека поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

