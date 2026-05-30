Новак Джокович опубликовал пост после поражения от Фонсеки в третьем круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после поражения в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7).
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|7
|7
|
|6
|3
|5
|5
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Эпическая битва, Жоао. И тяжёлая, заслуженная победа. Удачи тебе в остальной части турнира и в невероятной карьере, которая тебя ждёт.
А что касается Парижа… у тебя моё сердце», – написал Джокович в одной из социальных сетей.
За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Жоао Фонсека поспорит с норвежским теннисистом Каспером Руудом.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:48
-
11:11
-
11:00
-
10:52
-
10:37
-
10:24
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
05:54
-
02:47
-
02:20
-
02:07
-
01:52
-
01:47
-
01:35
-
00:51
-
00:42
-
00:21
-
00:06
- 29 мая 2026
-
23:51
-
23:42