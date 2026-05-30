Каспер Рууд — о предстоящем матче с Фонсекой: уверен, нас ждёт настоящая битва
Поделиться
16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
16
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Сейчас в туре есть молодые таланты, такие как Жоао. Он уже побеждал игроков самого высокого уровня и знает, как это делать. В матче с Джоковичем, вероятно, одержал самую большую победу в своей карьере.
У нас похожие истории: оба проигрывали по два сета, оба сумели вернуться в матч, оба провели долгие встречи. Посмотрим, что будет дальше. Уверен, нас ждёт настоящая битва. Он отличный парень, и я думаю, что матч получится великолепным», – сказал Рууд на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:48
-
11:11
-
11:00
-
10:52
-
10:37
-
10:24
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
05:54
-
02:47
-
02:20
-
02:07
-
01:52
-
01:47
-
01:35
-
00:51
-
00:42
-
00:21
-
00:06
- 29 мая 2026
-
23:51
-
23:42