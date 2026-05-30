Каспер Рууд — о предстоящем матче с Фонсекой: уверен, нас ждёт настоящая битва

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой.

«Сейчас в туре есть молодые таланты, такие как Жоао. Он уже побеждал игроков самого высокого уровня и знает, как это делать. В матче с Джоковичем, вероятно, одержал самую большую победу в своей карьере.

У нас похожие истории: оба проигрывали по два сета, оба сумели вернуться в матч, оба провели долгие встречи. Посмотрим, что будет дальше. Уверен, нас ждёт настоящая битва. Он отличный парень, и я думаю, что матч получится великолепным», – сказал Рууд на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».