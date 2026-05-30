Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — о предстоящем матче с Фонсекой: уверен, нас ждёт настоящая битва

Каспер Рууд — о предстоящем матче с Фонсекой: уверен, нас ждёт настоящая битва
Комментарии

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Каспер Рууд
16
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Сейчас в туре есть молодые таланты, такие как Жоао. Он уже побеждал игроков самого высокого уровня и знает, как это делать. В матче с Джоковичем, вероятно, одержал самую большую победу в своей карьере.

У нас похожие истории: оба проигрывали по два сета, оба сумели вернуться в матч, оба провели долгие встречи. Посмотрим, что будет дальше. Уверен, нас ждёт настоящая битва. Он отличный парень, и я думаю, что матч получится великолепным», – сказал Рууд на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Шнайдер рвётся в 4-й круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Соболенко и Калинская. LIVE!
Live
Шнайдер рвётся в 4-й круг «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграют Соболенко и Калинская. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android