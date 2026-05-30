Новак Джокович оценил свой уровень игры на «Ролан Гаррос» — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оценил свой уровень на «Ролан Гаррос» — 2026. В третьем круге он уступил Жоао Фонсеке из Бразилии со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

— А в целом насколько велика была ваша вера в этот турнир, ваша готовность к нему? Вы очень много играли в этом сезоне, это стало фактором сегодня?
— Честно говоря, я столько часов провёл на корте за три матча здесь, что было ощущение, что я сыграл на каждом турнире за последние три месяца. Да, я показывал хороший уровень тенниса.

Это учитывая, что я три месяца был на травме, старался вернуться, а затем, по сути, сразу вышел на «Большой шлем», да ещё и на таком требовательном покрытии, которое требует времени для адаптации, раскачки. В общем, учитывая все обстоятельства, думаю, уровень был очень хорош. Я был доволен своим уровнем. Конечно, сейчас я расстроен, потому что проиграл, а ведь был близок к победе, — сказал Джокович на пресс-конференции.

