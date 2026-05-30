Швёнтек — шестая теннисистка, вышедшая в 1/8 финала на «РГ» в 8 первых турнирах в карьере

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала шестой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выйти в 1/8 финала на первых восьми «Ролан Гаррос» в своей карьере, сообщает Opta Ace. В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Швёнтек обыграла соотечественницу Магду Линетт (6:4, 6:4).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 13:10 МСК
Магда Линетт
73
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее подобный результат демонстрировали американки Крис Эверт, Мартина Навратилова, Моника Селеш, испанка Кончита Мартинес и представительница Аргентины Габриэла Сабатини.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

