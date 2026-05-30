Швёнтек — шестая теннисистка, вышедшая в 1/8 финала на «РГ» в 8 первых турнирах в карьере

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала шестой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выйти в 1/8 финала на первых восьми «Ролан Гаррос» в своей карьере, сообщает Opta Ace. В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Швёнтек обыграла соотечественницу Магду Линетт (6:4, 6:4).

Ранее подобный результат демонстрировали американки Крис Эверт, Мартина Навратилова, Моника Селеш, испанка Кончита Мартинес и представительница Аргентины Габриэла Сабатини.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.