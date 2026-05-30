Мари Боузкова/Сара Соррибес-Тормо — Беатрис Хаддад-Майя/Людмила Самсонова: результат матча 30 мая, счёт 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Людмила Самсонова и Беатрис Хаддад-Майя вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в паре
Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге она обыграла чешско-испанский дуэт Мари Боузковой и Сары Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:4.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
М. Боузкова С. Соррибес-Тормо
0 : 2
1 		4
6 		6
         
Б. Хаддад-Майя Л. Самсонова

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Самсонова и Хаддад-Майя ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Боузковой и Соррибес-Тормо ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Самсонова и Хаддад-Майя поспорят с Эллен Перес и Деми Схурс.

