Людмила Самсонова и Беатрис Хаддад-Майя вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в паре
Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге она обыграла чешско-испанский дуэт Мари Боузковой и Сары Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:4.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Мари Боузкова
Сара Соррибес-Тормо
М. Боузкова С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Беатрис Хаддад-Майя
Людмила Самсонова
Б. Хаддад-Майя Л. Самсонова
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Самсонова и Хаддад-Майя ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Боузковой и Соррибес-Тормо ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Самсонова и Хаддад-Майя поспорят с Эллен Перес и Деми Схурс.
