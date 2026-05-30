Людмила Самсонова и Беатрис Хаддад-Майя вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в паре

Пара российской теннисистки Людмилы Самсоновой и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге она обыграла чешско-испанский дуэт Мари Боузковой и Сары Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Самсонова и Хаддад-Майя ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Боузковой и Соррибес-Тормо ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Самсонова и Хаддад-Майя поспорят с Эллен Перес и Деми Схурс.