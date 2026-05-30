Теннисисты АТР и WTA выбрали победителя Лиги чемпионов — 2025/2026

Теннисисты Эмма Радукану, Кэмерон Норри, Стэн Вавринка, Александра Эала, Кэти Бултер и Жоао Фонсека выбрали победителя Лиги чемпионов – 2025/2026. Сегодня, 30 мая, в Будапеште (Венгрия) состоится финал турнира, в котором сыграют лондонский «Арсенал» и французский «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
Эмма Радукану: у меня могут быть проблемы из-за ответа… Не буду комментировать… «ПСЖ»…

Кэмерон Норри: думаю, «Арсенал». Они всех заставляли играть ужасно, так что «Арсенал».

Стэн Вавринка: «ПСЖ».

Александра Эала: «Пари Сен-Жермен».

Жоао Фонсека: «ПСЖ», но я болею за «Арсенал».

Кэти Бултер: Для меня может быть только один ответ. Эта команда представляет мою страну – «Арсенал» (улыбается), – сказали теннисисты в видео, размещённом в аккаунте TNT Sport в социальной сети Х.

Шнайдер в сете от 4-го круга «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё ждём Соболенко и Калинскую. LIVE!
