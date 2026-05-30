Флавио Коболли вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Лёнера Тьена
14-я ракетка мира Флавио Коболли вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв американца Лёнера Тьена (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Коболли выполнил семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Лёнер Тьен сделал в игре три эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
За право выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 Флавио Коболли поспорит с победителем встречи Франсиско Серундоло (Аргентина) – Захари Свайда (США).
