Флавио Коболли – Ленер Тьен, результат матча 30 мая 2026, счет 3:0, 3-й круг Ролан Гаррос – 2026

Флавио Коболли вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Лёнера Тьена
Комментарии

14-я ракетка мира Флавио Коболли вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв американца Лёнера Тьена (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		2 3
             
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Коболли выполнил семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Лёнер Тьен сделал в игре три эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

За право выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026 Флавио Коболли поспорит с победителем встречи Франсиско Серундоло (Аргентина) – Захари Свайда (США).

